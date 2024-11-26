هل ينهي حكم الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة؟.. خبير يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن موقف حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير المتعلق بالإيجار القديم من امتداد عقد الإيجار للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي.

وقال "سعيد"، في تصريحات لمصراوي، إن حكم الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم لم يمت بأي صلة من قريبة أو بعيد لحالات امتداد عقد الإيجار للورثة، موضحًا أنه تناول القيمة الإيجارية للوحدات السكنية العاملة بقانون رقم 36 لسنة 1981.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

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