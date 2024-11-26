برلماني: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصاً من الكيانات الإرهابية انتصارًا للإنسانية

كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين علي قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمه، مؤكدًا بان خطوة وتوجيهات الرئيس السيسي، انتصارًا للإنسانية، وتأكيدًا على أن الدولة المصرية وطن لكل المصريين، ما لم يتورطوا في قتل أو تخريب.

وشدد وكيل دفاع النواب، بأن توجيهات الرئيس السيسي، ترسي مبادئ وقيم إنسانيه عظيمة ويتم تجسيدها في قرارات من شانها التخفيف على أبناء الوطن وضمهم تحت عباءة الوطن يتمتعون بكل الحقوق القانونية والدستورية كاملة غير منقوصة، وأن باب الأمل مفتوح لانضمام العديد من المصريين لرفع أسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية.

وشدد البرلماني، بأن دفاع النواب والبرلمان خلف القيادة السياسية في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية، التي أقرها الرئيس السيسي، التنموية منها والاجتماعية والتي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين ودخول مزيد من الأسماء ضمن قائمة المرفوع أسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية، متى ثبت أحقيتهم في ذلك.