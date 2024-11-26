حدث منتصف الليل| تفاصيل غرق المركب السياحي بالبحر الأحمر.. والقوات البحرية تشارك فى الإنقاذ

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه تفاجيء منذ عام بانتشار المراهنات بين الشباب، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 5 ملايين شخص يدخلون على مواقع المرهنات،

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يجب على المواطنين

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن مستجدات حادث غرق المركب السياحي والجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ.

كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة، قيادة القوات البحرية، بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ إستغاثة يفيد بتعرض المركب

أكد الإعلامي سيد علي، أن فريق إعداد برنامجه تواصل مع لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان لإجراء مداخلة للتعليق على الإعلان الذي ظهر فيه لشركة مراهنات، فضلا عن تبرؤ وزارة الشباب والرياضة من هذه الشركة.

استقبل المتحف المصري الكبير السيدة فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر.

أكد الدكتورالسيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، على أهمية الذكر وأثره الكبير في حياة المسلم، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على كونه شفاء للقلوب وبلسمًا للأرواح فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل الجسد أيضًا.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصوير حلقة لبرنامج (Gen z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة تحتاج إلى التوسع في مبادرات دعم المزارعين ومنتجي الدواجن، مشيدًا بالنجاحات التي يقوم بها البنك الزراعي في ذلك السياق

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن طبق البيض ارتفع كثيرًا منذ فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض والدواجن.

طرحت الإعلامية لميس الحديدي، عددًا من الأسئلة تتعلق بقرار رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، فى إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية.