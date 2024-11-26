أول تعليق من علاء ثابت بعد اختياره عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة

كتب- عمرو صالح:

أعرب الكاتب علاء ثابت عن خالص شكره لكل من قدم له التهنئه على اختياره عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة في التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية.

وقال "ثابت"، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "شَرُفتُ باختياري ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الصديق المهندس عبد الصادق الشوربجي، في مهمة جديدة أرجو من الله القدير أن يُعيننا جميعًا على تحمُّل مسؤولياتها الجِسام.

ولا يملك المرء أمام هذا الفيض من المحبة، الذي غمرني به أصدقاء وزملاء أعزاء، سوى أن يُبتهل إلى الله أن نكون أهلاً لتلك الثقة. فالمسؤولية كبيرة، والتحديات التي تواجه المهنة عظيمة، ولا تتطلب فحسب بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل دعم الصحافة في مصر وتعظيم اقتصادياتها، وإنما تتطلب أيضًا البحث عن أفكار جديدة وخارج الصندوق، لتواصل مهنة الصحافة، رغم كل ما يواجهها من صعاب، دورها التاريخي في إيقاظ الوعي ومواصلة رسالتها التنويرية، في مواجهة موجات التغريب وتزييف الحقائق التي لم تعد خافية على أحد.

وما يبعث على التفاؤل هو ما تضمه التشكيلات الجديدة من خبرات صحفية وإعلامية، مشهود لها، على امتداد تاريخها المهني والإنساني أيضًا، بالقدرة والكفاءة. وهذا هو أكثر ما تحتاجه مصر الآن، وربما أكثر من أي وقت مضى. دعواتكم".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة أربع سنوات برئاسة المهندس عبد الصادق محمد الشوربجي.

وضم التشكيل عضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وياسر سمير صبحي ممثلًا لوزارة المالية وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوى الخبرة وحمدى عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية وسامح سامى محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

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