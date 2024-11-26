أمطار وبرودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى السبت 30 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على على السواحل الغربية وشمال الصعيد يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترات متقطعة بداية من الخميس 28 نوفمبر وحتى السبت 30 نوفمبر.

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