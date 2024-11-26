بعد تعيينه عضوًا بـ"الأعلى للإعلام".. ننشر أبرز المعلومات عن المستشار عبدالسلام النجار

كتب- عمرو صالح:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز لمدة 4 سنوات بعضوية المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

- تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1979 بتقدير عام جيد جدًا.

- عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة "مندوب مساعد" في يونيو 1981 وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 2002.

- عمل قاضيا بمحاكم القضاء الإداري بجميع تخصصات منازعات الأفراد والهيئات ودائرة الحقوق والحريات منذ عام 1994 ثم رئيسًا لدوائرها منذ عام 2012 إبان أحداث الثورة.

- ثم شغل منصب رئيس الدائرة الخامسة ثم الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا.

- يشغل حاليا منصب رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا.

- انتخب رئيسا لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في مايو 2024.

- سبق أن أعير للعمل قاضيًا بوزارة العدل الكويتية في الفترة من 2004 - 2010.

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