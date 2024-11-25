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مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء تحت عنوان "هدية الرئيس"

11:47 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء
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كتب- عمرو صالح:

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى تحت عنوان "هدية الرئيس"، بمحافظة جنوب سيناء شهدت تجهيز 100 فتاة لمساعدتهن على الزواج ولتخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

شارك فى الاحتفالية، عددًا من قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن والأسر والأهالي في محافظة جنوب سيناء اللذين أعربوا عن فرحتهم ب"هدية الرئيس".

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حزب مستقبل وطن احتفالية كبرى بجنوب سيناء احتفالية كبرى بعنوان هدية الرئيس دعم الأسر الأولى بالرعاية
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