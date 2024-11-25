مستقبل وطن يُنظم احتفالية كبرى بجنوب سيناء تحت عنوان "هدية الرئيس"

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر

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كتب- عمرو صالح:

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى تحت عنوان "هدية الرئيس"، بمحافظة جنوب سيناء شهدت تجهيز 100 فتاة لمساعدتهن على الزواج ولتخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

شارك فى الاحتفالية، عددًا من قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن والأسر والأهالي في محافظة جنوب سيناء اللذين أعربوا عن فرحتهم ب"هدية الرئيس".

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