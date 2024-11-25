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عمرو أديب: للدول قراراتها وللشعوب انحيازاتها.. يا إحنا يا الإخوان في البلد

11:34 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر لا تسعى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري عبر عن رفضه لوجود هذه الجماعة في 30 يونيو.

وخلال برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أكد أديب أن استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب كان بمثابة استفتاء للرأي، 99.9% باختلاف المشارب والمفاهيم قالوا لا،

وتابع مقدم الحكاية: للدول قرارتها وللشعوب انحيازاتها.. نحن لا نربي العقارب ويا إحنا يا هما في البلد، إحنا الاتنين مش هنعيش سوا.

تساءل أديب عن صمت الإخوان، قائلاً: "لماذا لا يتحدث أحد عن هذا الأمر؟". وأشار إلى أن الجماعة اعتادت على قول إن هذا الموضوع لا يهمهم، مضيفًا: "حتى العيال الذين يتحدثون عنهم لم يعلق أحد".

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الإعلامي عمرو أديب مصر لا تسعى لجماعة الإخوان برنامج الحكاية إحنا يا الإخوان في البلد
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