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أول تعليق من الأزهر على قرار رفع مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب

11:26 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أبدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم،

وأكد في بيان له، أنها تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.

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