أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا، من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغريبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت، إلى أنه من المتوقع هدوء اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط اعتبارا من غدًا الثلاثاء، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 5 أمتار، مع سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة -ا لعظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 19 13

دمنهور 19 14

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 13

دمياط 18 13

بورسعيد 19 15