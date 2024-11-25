تؤثر على الشباب وتسحب الدولار.. برلماني: ما يقرب من 5 ملايين يدخلون مواقع المراهنات

كتبت- داليا الظنيني:

قال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه تفاجيء منذ عام بانتشار المراهنات بين الشباب، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 5 ملايين شخص يدخلون على مواقع المرهنات، وأغلبهم شباب تحت السن.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المراهنات انتشرت في المناطق الشعبية وعلى المقاهي، مشيرًا إلى أن البرلمان تحرك وتواصل مع وزارة الاتصالات واتخذ قرارًا بحظر هذه المواقع، وبعد ذلك حظرت الدخول إلى هذه المواقع، ولكن تغلبت هذه المواقع على الحظر من خلال إعداد مواقع جديدة.

ولفت إلى أن اللاعب محمد زيدان قام بإعداد إعلان كسفير لأحد مواقع المراهنات بحجة أن هذا الموقع مُرخص، ولذلك تقدم بطلب إحاطة حول كيفية حصول هذه الشركة على ترخيص.

وأكد أن "زيدان"، رجل لديه تاريخ وحاليًا رجل أعمال مشهور وناجح، ولم يكن مضطرًا للترويج لمواقع المراهنات التي تؤثر سلبًا على الشباب، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى خروج الدولار من مصر.

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