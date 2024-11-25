"الأرصاد" تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

كتب- أحمد الجندي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الأيام حيث أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتى بدأت أمس الأحد وشهدت معظم محافظات شمال البلاد، بما فيها القاهرة الكبرى، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة.

وأوضحت "غانم" فى تصريحات لمصراوي، أن ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج أصبح ضروري، حيث أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة، قائلة: "فصل الشتاء بدأ بالفعل ويجب اصطحاب جاكيت لارتدائه حال وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار وانخفاض الرؤية على الطرق.

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