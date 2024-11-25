محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل غرق المركب السياحي وجهود الإنقاذ

كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن مستجدات حادث غرق المركب السياحي والجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أوضح حنفي أن الحادث وقع على مسافة 35 كيلو مترًا من الشاطئ، مشيرًا إلى أن التغير المفاجئ في أحوال الطقس فجر اليوم أدى إلى انقلاب المركب السياحي في غضون 7 دقائق فقط.

وأضاف أن آخر الصور الملتقطة للسفينة تؤكد غرقها بالكامل، لافتًا إلى أن المركب كانت مجهزة بوسائل الإنقاذ ورخصتها سارية لمدة عام، وقد تم فحصها قبل عدة أشهر.

وأشار اللواء عمرو حنفي، إلى أن معظم ركاب السفينة كانوا من محترفي رياضة الغطس، مؤكدًا أن جهود الإنقاذ مستمرة ليلاً، مع الأمل في العثور على ناجين جدد من الحادث.

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