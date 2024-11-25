القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر

كتب- محمد سامي:

كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة، قيادة القوات البحرية، بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ إستغاثة يفيد بتعرض المركب السياحي (سى ستوري)، للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين.

وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث، وقد أسفرت الجهود عن إنقاذ (28) فرد بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التي تصادف تواجدها بمنطقة الحادث.

كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر.

كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين والناجين.

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