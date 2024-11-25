هل منحت وزارة الرياضة تراخيص لشركات المراهنات؟.. "اتصالات النواب" تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تراخيص لشركات المراهنات في مصر.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحكومة تعمل حاليًا على إجراء تعديلات على قانون تقنية المعلومات المعروف بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستُطرح خلال الأسابيع المقبلة، وستشمل إضافة بنود تتعلق بجرائم الابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والشائعات والأكاذيب، بالإضافة إلى المراهنات الإلكترونية.

ولفت إلى أن إعداد هذا القانون في عام 2017 لم يتضمن مراهنات بهذا الشكل، مما استدعى ضرورة معالجة هذا الملف بشكل جاد.

كما نوه بدوي إلى وجود خسائر كبيرة يتكبدها ضحايا المراهنات، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا ملحوظًا في هذه الممارسات نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترات الماضية.

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