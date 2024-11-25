سيد علي: محمد زيدان طلب مليون جنيه لإجراء مداخلة ببرنامجي

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي سيد علي، أن فريق إعداد برنامجه تواصل مع لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان لإجراء مداخلة للتعليق على الإعلان الذي ظهر فيه لشركة مراهنات، فضلا عن تبرؤ وزارة الشباب والرياضة من هذه الشركة.

وخلال برنامجه "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قال إن اللاعب محمد زيدان طلب مليون جنيه لإجراء مداخلة بالبرنامج، معلقا: 'فريق الإعداد فوجىء أن زيدان عايز مليون جنيه عشان يعمل مداخلة معانا لتوضيح موقفه'.

وأضاف الإعلامي سيد علي، أن وزارة الشباب والرياضة أكدت أنها لم تعط ترخيص لأي شركة مراهنات في مصر.

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