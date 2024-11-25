الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على تجديده الثقة برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- عمرو صالح:

وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة برئاسة الهيئة.

وقال الشوربجي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "شكرا جزيلا للرئيس السيسي على تجديد الثقة فيّ لمدة 4 سنوات قادمة، وأتوجه بالشكر لأعضاء الهيئة الوطنية السابقين، فقد بذلوا مجهودا كبيرا، وبإذن الله سنكمل المسيرة مع الأعضاء الجدد".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "بالنسبة إلى التحدي الكبير الذي يواجه صناعة الصحافة في مصر والعالم العربي، فهو ليس وليد اليوم، لكنه يرجع إلى فترة كبيرة، إذ توليت المسؤولية في الفترة السابقة في ظل صعاب كثيرة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأثرت كثيرا في صناعة الصحافة".

وواصل: "ورغم ذلك، فقد عملنا في هذا الملف واستطعنا تحويل التحديات إلى إيجابيات، وفي الفترة الماضية، أحرزت مؤسسات صحفية تقدما، ولدينا خطة للسنوات الأربع قادمة، وسيحقق من خلالها عدد من المؤسسات التوازن المالي".

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