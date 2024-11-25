حزب المؤتمر يعين إبراهيم متولي عضوا بالمكتب التنفيذي باتحاد الشباب

كتب-عمرو صالح:

أصدر رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرارا بتعيين إبراهيم متولي عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد شباب الحزب.

ومن جانبه؛ أكد إسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، أن القرار يأتي في إطار إعادة الهيكلة خلال الفترة الحالية و العمل على ضم عناصر جديدة تمثل إضافة للحزب بشكل عام ولاتحاد الشباب بشكل خاص، حيث أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى المزيد من المشاركات والأفكار البناءة التي تساهم في إثراء العمل الحزبي.

وأعرب إبراهيم متولي، عن اعتزازه بالثقة التي منحها له رئيس الحزب واتحاد الشباب، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع المشاركة الفعالة وتقديم أفكار مبتكرة لحل المشكلات التي تواجهها مصر.

وتعهد إبراهيم متولي ببذل قصارى جهده لتعزيز التواصل بين الأعضاء وتفعيل المبادرات التي تخدم الشباب وتساعد في تطوير الحزب، مؤكدا أن التعاون والعمل الجماعي هما أساس النجاح، متطلعا إلى وضع رؤية شاملة تسهم في بناء مستقبل مشرق لحزب المؤتمر وتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأختتم إبراهيم متولي قائلا: "نحن بحاجة إلى استغلال طاقات الشباب وإبداعاتهم، ولذا أعتبر مشاركتي في المكتب التنفيذي فرصة كبيرة لتحقيق ذلك

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