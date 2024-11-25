"منتجي الدواجن": نستهدف زيادة إنتاج البيض من 14 لـ22 مليار بيضة سنويًا

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة تحتاج إلى التوسع في مبادرات دعم المزارعين ومنتجي الدواجن، مشيدًا بالنجاحات التي يقوم بها البنك الزراعي في ذلك السياق.

وأضاف "الزيني"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن التمويل هو أساس التشغيل والإنتاج، وهذا يحتاج توسيع مبادرات البنوك المصرية.

وقال نائب رئيس اتحاد الدواجن، إن الإنتاج سيأتي بتسهيل الإجراءات وتقديم التيسيرات للمربين من أجل زيادة الإنتاج ومن ثم استقرار أسعار الدواجن وزيادة فرص التصدير.

وتابع قائلا: "نستهدف زيادة إنتاج البيض من 14 إلى 22 مليار بيضة سنويا".

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