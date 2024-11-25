عضو العالمي للفتوى: هذا التصرف يزيد المشكلات الزوجية تعقيدًا -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة حول هل عندما يقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق"، تُعتبر حقوقها قد سقطت بالكامل؟ وهل يمكنها المطالبة بحقوقها إذا كان الطلاق نتيجة خلافات بسبب علاقات خاصة تم الحديث عنها مع الآخرين؟ وكيف تتعامل الزوجة مع هذا الوضع إذا كان الزوج يرسل لها مصاريفها شهريًا؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إنه يجب على الزوجين أن يتعاملا بحذر شديد في مسألة الطلاق، خصوصًا عندما يتلفظ الزوج بلفظ "أنتِ طالق".

وتابعت أن هذا اللفظ يجب أن يُفحص بدقة لمعرفة مدى وقوع الطلاق، وهل هو طلاق واحد أم اثنان، أم أن الأمر لم يحدث أصلاً، موضحة أن التعامل مع القضايا المتعلقة بالطلاق يتطلب فحصًا دقيقًا لجميع التفاصيل من الطرفين، بما في ذلك الظروف التي أدت إلى التلفظ بالطلاق.

وأضافت أنه إذا كان الطلاق قد وقع، فإن حقوق الزوجة لا تُلغى بالكامل، خاصة إذا كان الزوج مستمرًا في إرسال المصاريف لها شهريًا، مؤكدة على ضرورة التزام الزوجين بعدم التحدث عن خصوصيات حياتهم الزوجية مع الآخرين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بينهما.

وقالت إن التدخلات من طرف ثالث قد تزيد الأمور تعقيدًا، وقد تؤدي إلى شعور أحد الزوجين بالإهانة أو الاحراج.

كما أضافت أن من الأفضل في حالات الخلافات بين الزوجين التواصل مع مختصين أو من يحملون صفات الحكمة ليكونوا بمثابة حكم عادل بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو قضايا قانونية تتعلق بالطلاق أو حقوق الزوجة، يمكن للمواطنين التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر الرقم المختصر 19906 للحصول على المشورة الشرعية المناسبة.

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