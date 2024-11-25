"عايزين نفهم".. لميس الحديدي تطرح 5 تساؤلات تعليقًا على رفع أسماء من قوائم الإرهاب

كتب- عمرو صالح:

طرحت الإعلامية لميس الحديدي، عددًا من الأسئلة تتعلق بقرار رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، فى إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت "الحديدي"، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة (X) تويتر سابقًا: "في موضوع قرار المحكمة برفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب لدينا اسئله و تنقصنا معلومات".

1- القائمة المدققة لمن رفُعت أسمائهم؟.. وهل تتضمن مثلًا وجدي غنيم المحكوم عليه في قضايا آخرى وحرض على القتل؟.

٢- البيان يقول إن هؤلاء توقفوا عن أنشطتهم الإرهابية.. هل يعني ذلك أن واحد أرتكب جرائم تحريض على القتل و تمويل للإرهاب ثم بعد سنوات توقف خلاص كدة مابقاش إرهابي؟.. ويستعيد كافة حقوقه المالية والسياسية بما فيها ترشيح نفسه للمناصب؟.

٣- مع احترامي لتطبيق القانون وحرصي على عدم إدراج من لم يثبت عليهم ذلك "حكم محكمة النقض الأخير"، وتحفظي على القوانين الاستثنائية، لكن بصراحة عايزين نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم و لماذا الآن؟.. هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلا؟.. "فهمونا".

٤- هل توقيت القرار له علاقة بالمراجعة القادمة لملف مصر لحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة في جنيف يناير المقبل؟.

٥- وإذا كنا نريد حقًا إثبات تحرك إيجابي في مجال حقوق الإنسان.. فلماذا لم نبدأ بتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو قضايا سياسية؟.. وتحسين عام لمناخ الحريات؟.. أظن أن تلك هي الأولوية وليس تحسين أوضاع الإرهابيين.



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