حدث في 8 ساعات| السكة الحديد تنفي تصادم جرار قطار بأتوبيس.. وظهور بقع مازوت بمياه البحر الأحمر

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

تحديث حالة الطقس حتى 12 مساء اليوم.. فرص سقوط الأمطار واضطراب الملاحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثًا للظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من الساعة 3 مساءً إلى 12 مساءً اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

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رئيس الوزراء: هدفنا تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة إنتاجها وصادراتها؛ لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق الصناعة

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دعوة برلمانية بالتوسع في إنتاج لقاح الإنفلونزا محليًّا: إمكانات مصر تؤهلها للنجاح

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، إن البدء في إنتاج لقاح الإنفلونزا محليًّا يمثل أهمية كبيرة، وكذلك الإعلان عن ضخ 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي الذي يضم أحدث السلالات الخاصة بالإنفلونزا، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة جيدة، لا سيما أن اللقاح يحمي من العدوى نسبيًّا ويقلل من المضاعفات حال الإصابة.

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رئيس الوزراء: هدف الدولة ليس الحد من الواردات لكن دفع الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ن هدف الدولة ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار،

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السياحة: وصلنا لمكان غرق يخت البحر الأحمر.. وبدء عمليات الإنقاذ

قال بيان صادر عن وزارة السياحة، إنه استمراراً للمتابعة المستمرة والحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار منذ فجر اليوم فور وقوع حادث غرق أحد يخوت السفاري بجنوب مرسى علم، شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

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شروط وخطوات الحصول على العلامة الخضراء للمُصنعين

أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع تطوير إرشادات العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية.

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ظهور بقع مازوت في مياه البحر الأحمر وتحركات عاجلة من البيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لتتابع التنسيق في الموقع مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وقيادة القوات البحرية لإنهاء حادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

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خالد عبدالعزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. و"سلامة والأمير وحمودة" أعضاءً

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 518 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.

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طرح أراضٍ سكنية مميزة للبيع في القاهرة – تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات "إدارة التعاقدات" بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح عدد من قطع الأراضي السكنية بالمزاد العلني.

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الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

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السكة الحديد تنفي تصادم جرار قطار بأتوبيس ومصرع 30 طالبًا

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادث تصام جرار قطار بأتوبيس طلبة مما أدى إلى مصرعهم جميعا، مشيرة إلى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وحركة مسير القطارات طبيعة ولا يوجد أي شئ غير طبيعي.

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