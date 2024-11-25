نقيب الأشراف يهنئ عبدالعزيز والمسلماني بمنصبيهما الجديدَين.. والشوربجي بتجديد الثقة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وهنأ نقيب السادة الأشراف، في بيان له، اليوم، المهندس عبد الصادق الشوربجي بتجديد تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الإعلام الوطني الرشيد بكافة وسائله "المقروءة والمسموعة والمرئية" له دور قوي في نشر الوعي والحقائق ومكافحة الشائعات، في الوقت الذي يواجه فيه وطننا الغالي شائعات لبث روح الفرقة وإضعاف الروح المعنوية ومشاعر الإحباط.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق الرؤساء الجدد لـ "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة" في مهمتهم الجديدة وأن يعينهم على أدائها على الوجه الأكمل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الاثنين، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني.

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