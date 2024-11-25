قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الأهلي وأبيدجان

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الأخضر" تقليل زمن التقاطر غدا الثلاثاء بسبب مباراة الأهلي وأبيدجان.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تقرر غدا بمناسبة مباراة النادي الأهلي ضد نادي ستاد أبيدجان، توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى محطة عدلي منصور.

وأضافت: القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، سيكون الوقت بين كل قطار والآخر 9 دقائق.

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