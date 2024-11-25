السكة الحديد تنفي تصادم جرار قطار بأتوبيس ومصرع 30 طالبًا

كتب- محمد نصار:

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادث تصام جرار قطار بأتوبيس طلبة مما أدى إلى مصرعهم جميعا، مشيرة إلى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وحركة مسير القطارات طبيعة ولا يوجد أي شئ غير طبيعي.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بتحري الدقة في ما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم نشر أخبار كاذبة وتعرضهم للمسائلة القانونية.

وأضافت أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو من قامو بالنشر.

يذكر أنه تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات، تتحدث عن تشييع جثامين 30 طالب وطالبة من حفظة القرأن الكريم من بلبييس أثر حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس مما أدى إلى مصرعهم جميعاً، وهو ما نفته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.