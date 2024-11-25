مصدر بالسكة الحديد يكشف تفاصيل خروج جرار قطار عن القضبان

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل خروج جرار أحد القطارات عن السكة اليوم الاثنين.

وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن قطار ركاب على خط بورسعيد الإسكندرية سقط من على السكة "خرج عن القضبان" أثنا دخول منطقة التهدئة.

وأضاف المصدر، أن القطار محل الواقعة هو قطار ركاب ولكن لم ينتج عن الحادث وقوع أي إصابات أو خسائر في صفوف الركاب.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع القطار، من أجل إعادة تسيير الخدمة على الخط في أقرب وقت.

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