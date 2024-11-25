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واللا: من المتوقع أن تصدق إسرائيل على الاتفاق مع حزب الله غدًا

04:56 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

حزب الله و إسرائيل

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القاهرة- مصراوي

قال موقع واللا الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية للمصادقة على اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل غدا.

وفيما سبق نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي، قوله، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف "أكسيوس" بحسب المسؤول، أنه من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق غدًا الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت، إن من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع.

حزب الله إسرائيل المجلس الوزاري الإسرائيلي وقف إطلاق النار
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