رئيس الشيوخ يؤكد أهمية دعم أواصر التعاون مع جيبوتي في مختلف المجالات

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أهمية دعم أواصر التعاون مع جيبوتي في مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية في ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بمقر المجلس، دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي، والوفد المرافق له.

ورحب المستشار عبد الرازق بالوفد الشقيق، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بحرص مجلس الشيوخ على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة، قائلا: "إن جيبوتي بلد عزيز على قلب المصريين جميعا".

وأضاف: أن "مواجهة القضايا والتحديات الدولية التي تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر، وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ومن جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ حضوره، مؤكدا سعادته بزيارة مجلس الشيوخ، كما أعرب عن تطلعه إلى أن تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب على العلاقات المصرية الجيبوتية، وأن تزداد الزيارات الثنائية بين المجلسين في الفترة القادمة لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والجيبوتي.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المجلسين، وحضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية برئاسة النائب عادل عبد الفتاح مأمون، وسفير جيبوتي بالقاهرة الدكتور أحمد علي بري.