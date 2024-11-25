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تحديث حالة الطقس حتى 12 مساء اليوم.. فرص سقوط الأمطار واضطراب الملاحة

04:09 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثًا للظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من الساعة 3 مساءً إلى 12 مساءً اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

تحديث حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم

قالت الهيئة، في بيان، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس يشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى ما يلي:

- تتلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

  • استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

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الطقس سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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