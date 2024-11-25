تحديث حالة الطقس حتى 12 مساء اليوم.. فرص سقوط الأمطار واضطراب الملاحة

مصر تشارك في النسخة الثانية من معرض "بَنان" للحِرف اليدوية بالرياض

مدير شركة سوديك: 60% من العملاء لديهم مشكلة في إثبات دخلهم للتمويل

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثًا للظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من الساعة 3 مساءً إلى 12 مساءً اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

تحديث حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم

قالت الهيئة، في بيان، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس يشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى ما يلي:

- تتلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات