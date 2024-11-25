دعوة برلمانية بالتوسع في إنتاج لقاح الإنفلونزا محليًّا: إمكانات مصر تؤهلها للنجاح

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، إن البدء في إنتاج لقاح الإنفلونزا محليًّا يمثل أهمية كبيرة، وكذلك الإعلان عن ضخ 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي الذي يضم أحدث السلالات الخاصة بالإنفلونزا، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة جيدة، لا سيما أن اللقاح يحمي من العدوى نسبيًّا ويقلل من المضاعفات حال الإصابة.

ودعا أبو العلا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى أهمية التوسع في إنتاج ذلك اللقاح المهم في موسم الشتاء الحالي الذي يشهد انتشار الإصابة بالإنفلونزا بشكل متكرر، نظرًا لسرعة العدوى به، لافتًا إلى أهمية توفيره للمواطنين في فروع المصل واللقاح بالجمهورية.

وأضاف النائب أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة اللقاحات والأدوية محليًّا، باعتبارها صناعات مهمة تحقق الأمن القومي.

وأشاد أبو العلا بإعلان الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، بدء توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بداية من العام المقبل، بموجب توقيع اتفاقية تعاون بين «ڤاكسيرا» وشركة "بلتهوفن" الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن، مشيرًا إلى أهمية تلك الخطوة بدخول مصر ذلك القطاع المهم، الذي كان يختص عددًا محدودًا من الدول والشركات العالمية.

وتابع عضو مجلس النواب بأن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها للنجاح في صناعة اللقاحات والأدوية، وهو ما شجع تلك الشركات العالمية على الاشتراك مع مصر في إنتاج تلك اللقاحات ونقل تكنولوجيا صناعتها إلى مصر، لأول مرة.

وأوضح أبو العلا أن موقع مصر وما تشهده من تطوير في البنية التحتية يؤهلها لتكون سوقًا إقليمية لصناعة اللقاحات والدواء، لتخدم الدول الإفريقية والعربية والمنطقة بالكامل.

ودعا أبو العلا الحكومة إلى سرعة الإجراءات وحركة الإنتاج في ذلك المجال، وتذليل أية عقبات، لتحقيق خطة الدولة في توطين صناعة الدواء واللقاحات بنجاح كبير.

وأشار النائب إلى أن ذلك سيكون له عائد اقتصادي كبير على مصر، في توفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يعد جزءًا كبيرًا من الأمن القومي المصري.