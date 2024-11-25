مطور عقاري: أسعار الفائدة ستبدأ الانخفاض العام القادم ونتمنى وصولها إلى 15%

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن أسعار الفائدة ستبدأ الانخفاض العام المقبل ونتمنى وصولها إلى 15%.

وأضاف خلال مؤتمر المؤسسات المالية غير المصرفية، أن التمويل العقاري يعمل على توسعة السوق، وأن شركات التمويل العقاري لا تعمل إلا في وحدات منخفضي الدخل بسبب ارتفاع الفائدة.

وتابع: هذه الشركات تواجه سعر الفائدة والتضخم العالي خاصة أن شركات التأجير التمويل فائدتها أعلى من البنك لكن تتميز بسرعة التمويل، ولا توجد قواعد بيانات للمطورين وكذلك خريطة المشروعات بالسوق.

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