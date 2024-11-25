رئيس مبادرة "صحة المرأة": العلاج المجاني وتوطين صناعة الأدوية ركيزتان أساسيتان بالمبادرة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن أحد العناصر الأساسية للمبادرة هو تقديم العلاج مجانيًا بالكامل في كل مراحله، مستفيدين من تجربة مبادرة 100 مليون صحة لفحص فيروس سي التي حققت نجاحات كبيرة.

وأوضح الغزالي في جلسة صحفية اليوم الاثنين، أن التخطيط لتقديم خدمات مجانية لهذا العدد الكبير من المرضى يتطلب تكاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تحسين إمكانية الوصول إلى العلاج.

وأضاف أن المبادرة تعاونت مع المصنعين لتوطين صناعة الأدوية محليًا.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل فحصًا دقيقًا لاكتشاف طبيعة الحالات، حيث تبين أن 35% من المريضات يمكن علاجهن بعلاج هرموني فقط، مما يقلل التكاليف باستخدام أقراص مضادة لهرمونات معينة.

كما لفت الغزالي إلى تطوير قدرات الأفراد في كل التخصصات، بدءًا من مدخلي البيانات وحتى أطباء الأورام، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إذ زاد عدد أجهزة الماموجرام من 35 إلى 177، وارتفع عدد معامل الباثولوجي من 13 إلى 23، ما يعكس تطورًا كبيرًا في إمكانيات الكشف والتشخيص المبكر.

اقرأ أيضا:

السياحة: وصلنا لمكان غرق يخت البحر الأحمر.. وبدء عمليات الإنقاذ

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

طرح أراضٍ سكنية مميزة للبيع في القاهرة - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق