لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس مبادرة "صحة المرأة": العلاج المجاني وتوطين صناعة الأدوية ركيزتان أساسيتان بالمبادرة

02:34 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الدكتور هشام الغزالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن أحد العناصر الأساسية للمبادرة هو تقديم العلاج مجانيًا بالكامل في كل مراحله، مستفيدين من تجربة مبادرة 100 مليون صحة لفحص فيروس سي التي حققت نجاحات كبيرة.

وأوضح الغزالي في جلسة صحفية اليوم الاثنين، أن التخطيط لتقديم خدمات مجانية لهذا العدد الكبير من المرضى يتطلب تكاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تحسين إمكانية الوصول إلى العلاج.

وأضاف أن المبادرة تعاونت مع المصنعين لتوطين صناعة الأدوية محليًا.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل فحصًا دقيقًا لاكتشاف طبيعة الحالات، حيث تبين أن 35% من المريضات يمكن علاجهن بعلاج هرموني فقط، مما يقلل التكاليف باستخدام أقراص مضادة لهرمونات معينة.

كما لفت الغزالي إلى تطوير قدرات الأفراد في كل التخصصات، بدءًا من مدخلي البيانات وحتى أطباء الأورام، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إذ زاد عدد أجهزة الماموجرام من 35 إلى 177، وارتفع عدد معامل الباثولوجي من 13 إلى 23، ما يعكس تطورًا كبيرًا في إمكانيات الكشف والتشخيص المبكر.

اقرأ أيضا:

السياحة: وصلنا لمكان غرق يخت البحر الأحمر.. وبدء عمليات الإنقاذ

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

طرح أراضٍ سكنية مميزة للبيع في القاهرة - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق

الدكتور هشام الغزالي العلاج المجاني توطين صناعة الأدوية مبادرة صحة المرأة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدير شركة سوديك: 60% من العملاء لديهم مشكلة في إثبات دخلهم للتمويل العقاري

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟