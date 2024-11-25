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مركز الأزهر للفتوى يستقبل شباب من بور سعيد ضمن مبادرة "ابن وعيك.. نور فكرك"

02:31 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وفدًا من طلائع وشباب برلمان محافظة بورسعيد، ضمن فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة "ابن وعيك.. نوّر فكرك"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

هدف المحاضرة

وخلال الزيارة، تعرّف الشباب على أقسام المركز ووحداته المختلفة وآليات عملها، وأبرز جهودها في مجالات الفتوى والتوعية المجتمعية، قبل أن يشاركوا في محاضرة تثقيفية حملت عنوان "ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

محاور المحاضرة

وناقشت المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، مثل:

- إيجابيات وسلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- طرق الوقاية من مخاطر الاستخدام غير الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي.

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محافظة بورسعيد وزارة الشباب والرياضة بداية جديدة لبناء الإنسان
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