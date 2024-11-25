مصر تشارك في النسخة الثانية من معرض "بَنان" للحِرف اليدوية بالرياض

كتب- محمد شاكر:

تشارك مصر، ممثلة بقطاع الثقافة بوزارة الثقافة، ضمن 25 دولة حول العالم بالنسخة الثانية من معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان"، الذي تنظمه هيئة التراث السعودية، وتم افتتاحه السبت الماضي بمدينة الرياض في واجهة روشن، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري؛ حيث يوجد جناح للمنتجات الريفية وغيرها .

يشهد المعرض حضورًا واسعًا يضم أكثر من 500 حرفي وحرفية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة 25 دولة؛ من بينها مصر، التي تُبرز خلال هذا الحدث التراث الحرفي المصري الغني بمنتجاته التقليدية وفنونه اليدوية التي تحمل تاريخًا عريقًا يعكس هوية مصر الثقافية.

يُعد المعرض فرصةً مميزة لدعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًّا، كما يُسهم في الترويج للحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي غير المادي؛ مما يعزز من أهمية هذه الفنون ويضمن استمراريتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

ويتميز الحدث بتقديم فاعليات متنوعة؛ مثل قرية فنون الحرف، والعروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، وورش العمل التفاعلية، إضافة إلى جناح الطفل ومنصة رواد الأعمال؛ مما يجعله وجهةً ثقافيةً متكاملةً.