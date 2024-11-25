السيرة الذاتية للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز.
السيرة الذاتية للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام
1- وُلد في عام 1959 بمحافظة القاهرة.
2- تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب بتاريخ 26 فبراير 2014.
3- تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تشكلت في 16 يونيو 2013.
4- شغل منصب مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.
5- تولى منصب مدير بطولة كأس العالم للشباب 2009.
6- ترأس المجلس القومي للشباب في حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد ثورة 25 يناير.
7- شغل منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء.
8- شغل عضوية الاتحاد المصري للتنس من عام 1996 وحتى عام 2000.
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