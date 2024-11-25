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السيرة الذاتية للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام

02:07 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

خالد عبد العزيز

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز.

السيرة الذاتية للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام

1- وُلد في عام 1959 بمحافظة القاهرة.

2- تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب بتاريخ 26 فبراير 2014.

3- تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تشكلت في 16 يونيو 2013.

4- شغل منصب مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

5- تولى منصب مدير بطولة كأس العالم للشباب 2009.

6- ترأس المجلس القومي للشباب في حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد ثورة 25 يناير.

7- شغل منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء.

8- شغل عضوية الاتحاد المصري للتنس من عام 1996 وحتى عام 2000.

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خالد عبد العزيز السيرة الذاتية رئيس المجلس الأعلى للإعلام
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