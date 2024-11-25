شروط وخطوات الحصول على العلامة الخضراء للمُصنعين

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع تطوير إرشادات العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية.

يأتي المشروع ضمن إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، استنادًا للمادة 52 من قانون المخلفات لسنة 2020، والخاصة بإنشاء نظام لمنح شهادة "العلامة الخضراء" للمصنعين الملتزمين بمعايير الاستدامة البيئية.

ويهدف نظام العلامة الخضراء إلى تشجيع إعادة التدوير للحد من التأثير البيئي السلبي، وتقليل تراكم المخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية، ودعم التصنيع المستدام من خلال اعتماد مواد معاد تدويرها أو قابلة للتحلل وإعادة الاستخدام.

شروط الحصول على العلامة الخضراء

- استخدام مواد معاد تدويرها في التصنيع.

- تصميم منتجات تسهّل عملية إعادة التدوير.

- تصنيع منتجات قابلة للتحلل الحيوي بالكامل.

خطوات الحصول على العلامة الخضراء

- تقديم الطلب: استكمال نموذج يحتوي على بيانات المنتج، المواصفات، والأسواق المستهدفة.

- التوافق البيئي: تحديد مدى مطابقة المنتج للمعايير البيئية.

- مراجعة الدليل الإرشادي: دراسة الإرشادات الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التي تشمل الإجراءات والمواصفات الفنية.

- فحص الطلبات: من قِبل لجنة مختصة للتأكد من المطابقة.

- إصدار الشهادة: تُمنح للمصنعين المستوفين للشروط.

أهمية العلامة الخضراء

تمثل شهادة بيئية تُوضع على المنتجات لتعريف المستهلك بأنها صديقة للبيئة، وتُحفّز المصنعين على تقليل توليد المخلفات وتسهيل إعادة تدوير المنتجات، وتمنح أولوية للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتجات بطريقة تسهّل تفكيكها أو إعادة استخدامها.

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