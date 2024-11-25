لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صندوق التنمية الحضارية يستهدف الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات

01:59 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق عمره 3 سنوات في السوق العقاري وواجه العديد من التحديات الكبيرة، وأن المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل فرصة للتعاون مع الصندوق.

أضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investors. Real Estate أن الصندوق وضع خطة لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات تم إنهاء 100 ألف منها.

وتابع صديق: "نراهن على المؤتمر في التنمية العقارية والتعاون والمشاركة ودعم جميع المشروعات التنموية والعمرانية".

وشدد خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، على أن العقار المصري بعيد عن الأزمات فهو ملاذ آمن لكل إنسان وليس الاستثمار فقط.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات

صندوق التنمية الحضارية المهندس خالد صديق السوق العقاري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شروط وخطوات الحصول على العلامة الخضراء للمُصنعين

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟