صندوق التنمية الحضارية يستهدف الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق عمره 3 سنوات في السوق العقاري وواجه العديد من التحديات الكبيرة، وأن المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل فرصة للتعاون مع الصندوق.

أضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investors. Real Estate أن الصندوق وضع خطة لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات تم إنهاء 100 ألف منها.

وتابع صديق: "نراهن على المؤتمر في التنمية العقارية والتعاون والمشاركة ودعم جميع المشروعات التنموية والعمرانية".

وشدد خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، على أن العقار المصري بعيد عن الأزمات فهو ملاذ آمن لكل إنسان وليس الاستثمار فقط.

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