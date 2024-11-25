التقديم بالحصة في الأزهر 2025.. كيف سيتم اختيار المقبولين للتدريس؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصلت المناطق الأزهرية، على مستوى الجمهورية تلقي طالبات الراغبين في التدريس بالحصة بجميع المعاهد، بعد أن أعلن الأزهر حاجته لـ 12498 للعمل بنظام الحصة في تخصصات مختلفة.

وكشف مصدر مطلع، أنه سيتم فحص أوراق جميع المتقدمين للتدريس بالحصة بالمناطق الأزهرية بعد انتهاء أعمال التقديم يوم السبت السابع من ديسمبر المقبل، للتأكد من مطابقتها للشروط التي تم وضعها في الإعلان.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم إرسال أوراق المتقدمين إلى قطاع المعاهد الأزهرية لاختيار المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، تمهيدا للتعاقد معهم بنظام العمل بالحصة بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك اختبارات قبول.

ونوه المصدر، إلى أن أعمال التدريس بالحصة في الأزهر تبدأ نهاية الفصل الدراسي الجاري، أو على الأقل مع بداية امتحانات منتصف العام.

الأزهر يعلن حاجته لمدرسين بالحصة

وأعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

وعلى من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يوماً اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/11/2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد محدداً به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية الذي يرغب التقدم إليها.

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