أحمد صبور يتحدث عن مستقبل أسعار العقارات وحقيقة "الفقاعة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي ـــ صبور"، إن العالم يشهد تخفيضا لأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate».

وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، وأن السوق المصري لم ولن يشهد فقاعة عقارية، لوجود عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة.

وتابع: لدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر ما يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.

وأكد: قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن يحدث هبوطا في الأسعار".

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