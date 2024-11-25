وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح ومحاربة الغلاء في بورسعيد

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

في بداية اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد، بعض المشروعات التي تشهدها المحافظة في جميع الأحياء والمدن خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2024 - 2025) للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها.

معدلات إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء ببورسعيد

كما تابعت جهود المحافظة في تحقيق معدلات إنجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعي المواطنين به وتذليل المعوقات أمامهم، بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة على أرض المحافظة.

وشهد اللقاء كذلك، استعراض الدكتورة منال عوض، ومحافظ بورسعيد، جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن والعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، ومتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، حرصه على متابعة المشروعات الجارية على أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقًا للخطط الموضوعة لذلك، لافتًا إلى عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في بورسعيد.

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