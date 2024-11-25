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الشوربحي رئيسا للوطنية للصحافة.. و"الجعارة وثابت والخياط" أعضاء

01:02 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

المهندس عبدالصادق الشوربجي

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كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 519، بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي.

وجاء التشكيل كما يلي:

عبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسا.

وعضوية كل من

المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.

ياسر سمير صبحي - ممثلاً لوزارة المالية.

علاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

حمدي عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية.

سامح سامى محروس رزق الله - ممثلاً للصحافة القومية

أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

المــادة الثانية

يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.

عبدالصادق الشوربجي رئيس الوطنية للصحافة الرئيس عبدالفتاح السيسي
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