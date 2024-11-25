الشوربحي رئيسا للوطنية للصحافة.. و"الجعارة وثابت والخياط" أعضاء
كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 519، بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي.
وجاء التشكيل كما يلي:
عبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسا.
وعضوية كل من
المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.
ياسر سمير صبحي - ممثلاً لوزارة المالية.
علاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
حمدي عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية.
سامح سامى محروس رزق الله - ممثلاً للصحافة القومية
أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
المــادة الثانية
يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.
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