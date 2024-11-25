الشوربحي رئيسا للوطنية للصحافة.. و"الجعارة وثابت والخياط" أعضاء

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 519، بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي.

وجاء التشكيل كما يلي:

عبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسا.

وعضوية كل من

المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.

ياسر سمير صبحي - ممثلاً لوزارة المالية.

علاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

حمدي عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية.

سامح سامى محروس رزق الله - ممثلاً للصحافة القومية

أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

المــادة الثانية

يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.