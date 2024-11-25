الكنيسة القبطية تحذر من التعامل مع أحد الأشخاص: يمارس النصب والاحتيال

كتب- محمد نصار:

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من التعامل مع شخص يدعى "شحاتة فرج شحاتة" يرتدي ملابس كهنوتية منتحلًا صفة كاهن ويتردد على أماكن تواجد المسيحيين (منازل - شركات - محال تجارية) ويقوم بجمع أموال منهم بهذه الصفة المزعومة.

وقالت الكنيسة، في بيان، قبل قليل، إنه سبق القبض عليه أكثر من مرة، بعد الإبلاغ عنه من قبل من تعرضوا للنصب عليهم منه.

وأضافت: في كل مرة يتم إخلاء سبيله، ويخرج -بكل أسف- مرتديًا الزي الكهنوتي ليعود إلى ممارسة نشاطه والاحتيال على أبناء الكنيسة.

وطالبت الكنيسة القبطية، من الكنائس بالتنبيه بشأنه، ونشر هذا التنويه على كل الصفحات الرسمية للكنائس والآباء الكهنة والخدام ليصل لأكبر عدد من أبناء الكنيسة.

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