الإمارات تعلق مقتل الحاخام الإسرائيلي: جريمة ضد وطننا

وكالات

وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان بـ"الجريمة ضد الإمارات".

وأشار السفير الإماراتي خلال بيان له، إلى أن بلاده تنعى كوجان وتؤكد حرصها أكثر من أي وقت مضى على حماية الإمارات كـ"مثال ساطع للتنوع وقبول الآخر والسلام".

وجاء في البيان الذي نقلته الصفحة الرسمية للسفارة على "إكس"، تويتر سابقا: "اليوم تنعى دولة الإمارات العربية المتحدة الحاخام تسفي كوجان. أفكارنا مع عائلته وأصدقائه ومجتمعه بشأن جريمة مقتله العبثية".

وأردف العتيبة: "إن مقتل تسفي كوجان أكثر من مجرد جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة - لقد كان جريمة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان هجوماً على وطننا، وعلى قيمنا، وعلى رؤيتنا".

وتابع سفير الإمارات لدى واشنطن قائلا: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، نرحب بالجميع. نحن نحتضن التعايش السلمي. ونرفض التطرف والتعصب بكافة أنواعه. إننا نكرم ذكرى تسفي كوجان من خلال إعادة التزامنا بهذه القيم".

وختم العتيبة بالقول: "والآن، نحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على حماية دولة الإمارات العربية المتحدة واستدامتها باعتبارها مثالاً ساطعاً ودائماً للتنوع وقبول الآخر والسلام".

وعُثر على جثة كوجان بعد العثور على سيارته على مسافة حوالي ساعةْ قيادة من منزله في دبي، حسبما صرح مصدر مطلع على التحقيقات.