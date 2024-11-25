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أحمد المسلماني رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.. وأسامة كمال عضوا

12:49 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

أحمد المسلماني

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كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامي أحمد المسلماني، وعضوية المستشار حمادة مكرم ممثلا لمجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم ممثلا لوزارة المالية، ووليد زكريا ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلامي أسامة كمال، والإعلامية ريهام الديب، والإعلامة هالة حشيش، وسامي سعدون ممثلا لنقابة العاملين بالصحافة، وصفية أمين من الشخصيات العامة.

أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام أسامة كمال المستشار حمادة مكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي
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