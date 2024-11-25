خالد عبدالعزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. و"سلامة والأمير وحمودة" أعضاءً
كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح اليسسي، قرارا جمهوريا رقم 518 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.
وجاء التشكيل كما يلي، وفقا للقرار:
التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
خالد محمود عبدالعزيز محمود «رئيسا»
وتضم قائمة الأعضاء كلا من:
1- المستشار عبدالسلام عبدالمجيد عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
2- الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3- الدكتور حسام عبدالمولى صفر ممثلًا للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
4- عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5- علا كمال السيد الشافعي صحفية.
6- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
7- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
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