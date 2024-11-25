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خالد عبدالعزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. و"سلامة والأمير وحمودة" أعضاءً

12:42 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

خالد عبدالعزيز

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كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح اليسسي، قرارا جمهوريا رقم 518 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.

وجاء التشكيل كما يلي، وفقا للقرار:

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

خالد محمود عبدالعزيز محمود «رئيسا»

وتضم قائمة الأعضاء كلا من:

1- المستشار عبدالسلام عبدالمجيد عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

2- الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- الدكتور حسام عبدالمولى صفر ممثلًا للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

4- عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- علا كمال السيد الشافعي صحفية.

6- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.

7- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز الرئيس عبدالفتاح اليسسي وزير الشباب والرياضة السابق
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