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نتيجة الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".. استعلم عن موعد الاختبارات الشخصية

12:40 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

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كتب- محمد نصار:

أتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إمكانية الاستعلام عن موعد اختبار السمات الشخصية للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

وقالت الأكاديمية، في تنويه عبر صفحتها على "فيسبوك"، قبل قليل: استكمالًا لمراحل القبول للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يمكن الآن للمتقدمات اللواتي اجتزن مرحلة الفرز الإلكتروني معرفة موعد اختبار السمات الشخصية.

وأتاحت الأكاديمية رابطًا إلكترونيًا لمعرفة موعد الاختبار، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي، من هنا.

ويتم الدخول على "البرامج الخاصة بي" ثم اختيار "برنامج المرأة تقود للتنفيذيات".

ومن المقرر إعلان نتيجة هذه المرحلة أيضًا من خلال التنويه بالإعلان على الرابط المعلن للنتيجة.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب نتيجة الدفعة الثالثة برنامج المرأة تقود للتنفيذيات
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