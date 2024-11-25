نتيجة الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".. استعلم عن موعد الاختبارات الشخصية

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إمكانية الاستعلام عن موعد اختبار السمات الشخصية للدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

وقالت الأكاديمية، في تنويه عبر صفحتها على "فيسبوك"، قبل قليل: استكمالًا لمراحل القبول للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يمكن الآن للمتقدمات اللواتي اجتزن مرحلة الفرز الإلكتروني معرفة موعد اختبار السمات الشخصية.

وأتاحت الأكاديمية رابطًا إلكترونيًا لمعرفة موعد الاختبار، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي، من هنا.

ويتم الدخول على "البرامج الخاصة بي" ثم اختيار "برنامج المرأة تقود للتنفيذيات".

ومن المقرر إعلان نتيجة هذه المرحلة أيضًا من خلال التنويه بالإعلان على الرابط المعلن للنتيجة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات