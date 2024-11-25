لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

12:31 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وبحسب بيان رئاسي، تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما اطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي محافظ البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي حسن عبد الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتيجة الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".. استعلم عن موعد الاختبارات الشخصية

إعلان

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟