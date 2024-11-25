الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وبحسب بيان رئاسي، تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما اطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات